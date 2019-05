Internationaal befaamde kunstfotograaf Henk Van Cauwenbergh exposeert bij Samyn Wonen CDR

29 mei 2019

Meubelzaak Samyn Wonen, langs de Noordlaan 28 en recent nog volledig gerenoveerd, pakt uit met een kunstevenement van formaat. Ze halen niemand minder dan de gerenommeerde fotograaf Henk Van Cauwenbergh naar Roeselare. Die is bij het grote publiek vooral bekend van de Showbizzkalender maar zelf beschouwt Van Cauwenbergh dit als een leuke afwisseling en situeert hij het zwaartepunt van zijn werk in een persoonlijke fotografie met een verhaal. “Het is als professional onze taak om te allen tijde met onze klanten op zoek te gaan naar een meerwaarde voor hun interieurs”, duidt David Phlypo, vierde generatie ondertussen bij Samyn Wonen, de expo. “Kunst is daar één van de middelen toe. In tegenstelling tot een galerij kunnen we in onze showroom kunstwerken mengen met meubelen. Op die manier slagen we erin onze klanten een idee te geven hoe een kunstwerk in hun eigen interieur een waarde krijgt.”

De tentoonstelling wordt op donderdag 6 juni afgetrapt met een vernissage in aanwezigheid van de kunstenaar, die zijn visie over fotografie met de aanwezige genodigden zal delen. De expo zelf loopt tot 20 juli.