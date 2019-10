Internationaal arrestatiebevel tegen Puigdemont, maar dinsdag “hoe dan ook aanwezig” op event Marnixring Roeselare CDR

14 oktober 2019

16u41 0 Roeselare Het Spaanse Hooggerechtshof vaardigde maandag een nieuw arrestatiebevel uit tegen Carles Puigdemont. Dit net één dag voor de Catalaanse ex-premier verwacht wordt in het Roeselaarse Fabriekspand op het event ‘Wat met Europa?’ van de Roeselaarse Marnixring. “We hadden recent nog contact en kregen te horen dat hij hoe dan ook komt”, aldus Filip Van Vyve van de Marnixring Adriaen Willaert.

Spanje staat in rep en roer. Het Spaanse Hooggerechtshof sprak maandag jarenlange celstraffen uit tegen negen separatistische Catalaanse politici die terechtstonden voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Amper enkele uren later volgde een nieuw internationaal aanhoudingsbevel tegen de vroegere minister-president Carles Puigdemont. Overal in Spanje komen de aanhangers van de separatisten op straat en ook in Roeselare vraagt men zich af wat de gevolgen zijn van het arrestatiebevel. De Marnixring Adriaen Willaert organiseert namelijk op dinsdagavond 15 oktober, morgen dus, een evenement over de toekomst van Europa met onder meer Puigdemont als gastspreker.

Zitten zij met de handen in het haar? “We hebben wel wat stress, maar van paniek is er geen sprake”, aldus Filip Van Vyve. “Wat vandaag gebeurd is, hebben we een stukje zien aankomen. We wisten dat de uitspraak van het Hooggerechtshof dicht bij de 15e zou liggen en dat, als er sprak was van zware straffen, er wellicht een nieuw internationaal aanhoudingsbevel zou volgen. Maar we zijn goed voorbereid. We hadden vrij nog contact met Puigdemont nog contact en kregen niet het signaal dat hij zou afhaken. Integendeel, we kregen te horen dat hij hoe dan ook zal aanwezig zijn. We verwachten geen grote problemen, misschien wel wat extra persaandacht. Maar we zijn toch voorbereid en er zijn afspraken gemaakt met de veiligheidsdiensten.”

Voor het evenement waren er enkel kaarten in voorverkoop te verkrijgen. “Maar we bekijken of we eventueel de avond zelf nog mensen kunnen binnenlaten", besluit Van Vyve.