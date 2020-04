Internaat MSKA vangt tijdens paasvakantie tien leerlingen op: “Dankzij een grote groep vrijwillige leerkrachten kunnen we hen een gevarieerde vakantie bezorgen” Charlotte Degezelle

10 april 2020

12u30 6 Roeselare Een uitzonderlijke paasvakantie in het internaat van het MSKA. Het internaat in de Groenestraat is tijdens weekends en vakanties normaal gesloten, maar door de coronacrisis worden nu permanent tien leerlingen opgevangen. De opvoeders en ook leerkrachten van MSKA en basisschool Ring offeren vrijwillig een deel van hun vakantie op om zich over de leerlingen te ontfermen. “De dankbaarheid is enorm”, zegt internaatbeheerder Kimberly Kerkhove.

Het is een ongewoon zicht op campus Groenestraat. Hoewel het paasvakantie is, spelen jongelui op de buitenterreinen van het internaat. Maar het zijn door Covid-19 dan ook ongewone tijden en het internaat moet, vakantie of niet, noodopvang voorzien. “Toen we dit hoorden, vroegen we ons af hoe we dit zouden oplossen”, vertelt directeur Joeri Manhout van het MSKA. “Maar na een overleg met de internaatbeheerder, de directie van basisschool Ring, die hier ook op de campus gevestigd is, en met alle personeelsleden was de planning vrij snel ingevuld. Veel mensen boden zich vrijwillig aan.”

“Ook krijgen we steun vanuit verschillende hoeken”, vult internaatbeheerder Kimberley Kerkhove aan. “Van de stad kregen we een pretpakket, CC De Spil komt volgende week langs met een toneelvoorstelling en van de Vrienden van het Go! kregen we extra budget voor een paasbrunch.”

Tien leerlingen

En zo ontfermt een team van zeventig vrijwilligers, afwisselend en in teams van twee tot drie mensen, zich gedurende de paasvakantie over tien leerlingen. “Ze zijn blij en gerustgesteld. Het internaat is voor hen een zekerheid en zorgt voor structuur”, zegt directeur Brigitte Plovie van basisschool Ring. “Ze hebben het natuurlijk wel moeilijk dat ze niet naar huis kunnen en hun ouders niet zien.”

“Maar we proberen contact te houden met het thuisfront via sociale media”, pikt internaatbeheerder Kimberly Kerkhove in.

Dankbaar

Sport en spel staan centraal. “We vierden zelfs al een verjaardag van een van de kinderen, met taart uiteraard. Net doordat het team vrijwilligers zo’n diverse achtergrond heeft, is het aanbod aan activiteiten diverser dan ooit”, weet Brigitte. “Een leerkracht LO kiest al snel voor iets sportiefs, terwijl een leerkracht haartooi aan de slag gaat met het haar van de leerlingen.” De dankbaarheid van de leerlingen is groot. “Zowel het keukenpersoneel als het team krijgen al knutselwerkjes om hen te bedanken", besluit Kimberley.

Naast de noodopvang voor de internen staat het team op dinsdag en donderdag ook in voor de opvang van vier leerlingen uit één kwetsbaar gezin die school lopen aan basisschool Ring. “Zij worden opgevangen door één begeleider op het terrein van de basisschool. Zo staan we klaar voor hen zonder de contactbubbel van het internaat te schenden.”