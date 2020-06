Insectenkweker worden? Je leert het voortaan op YouTube Charlotte Degezelle

24 juni 2020

08u09 2 Roeselare Steeds meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek als extra bron van inkomsten, als veevoeder of voor de verwerking van agrarische reststromen. Tegelijk zijn er nog veel vragen over het waarom, wat en hoe van deze nieuwe landbouwtak. Om hun jarenlange kennis en ervaring zo klaar en duidelijk mogelijk te verspreiden, maakte het Rumbeekse Inagro samen met de hogescholen Vives en Thomas More nu zeven thematische videolessen en twee praktijkgerichte kweekhandleidingen. De videolessen op YouTube zijn al bijna tweeduizend keer bekeken.

Veel startende insectenkwekers gaan aan de slag op basis van informatie die ze online bij elkaar sprokkelen. Dat is vaak een moeilijke zoektocht naar betrouwbare informatie, waarbij veel tijd verloren gaat. Het Vlaamse Introsect-project wil landbouwers begeleiden naar een (gedeeltelijke) omschakeling tot insectenkweker. Om starters op weg te helpen, hadden de projectpartners in maart en april fysieke lesmomenten gepland. Door de coronacrisis zijn die vervangen door digitale lessen. “De coronacrisis bleek een uitgelezen moment om de avondlessen te vervangen door digitale lessen”, vertelt Carl Coudron, onderzoeker insectenkweek bij het onderzoekscentrum voor praktijkonderzoek in land- en tuinbouw Inagro. Er zijn vijf theorie- en twee praktijklessen beschikbaar op het YouTube-kanaal van Inagro. Dankzij de videolessen bereiken we een breed publiek.”

Van opstart tot verwerking

De videolessen bouwen op van theorie naar praktijk. In de eerste les ontdekken geïnteresseerden wat de rol is van insecten, hoe duurzaam ze zijn en voor welke voornaamste markten ze gekweekt worden. In les twee en drie gaan de lesgevers dieper in op de wetgeving en vergunningen bij insectenkweek en in de volgende lessen komen ook de economische kant van de insectenkweek en het oogsten en verwerken aan bod. “Insectenkweek gaat verder dan alleen de opkweek van een insect”, zegt Thomas Spranghers, onderzoeker insectenkweek van Hogeschool Vives. “In de laatste theorieles laten we de kijker kennismaken met drie verwerkingstechnieken. Tot slot geven we ook nog enkele recepten op basis van insecten mee.” De videoreeks eindigt met twee praktijklessen met beelden van handelingen in het kweekproces. In les zes komt meelwormenkweek aan bod en les zeven toont de stappen in de kweek van zwarte soldatenvliegen.

Kweekhandleidingen

Met de theoretische kennis in het achterhoofd kunnen geïnteresseerden beginnen kweken. Een eigen kweekmethode ontwikkelen is een proces van vallen en opstaan. “Om een moeilijk start te vermijden, doorliepen we het proces van elke startende kweker”, aldus Meggie Van Peer, onderzoeker insectenkweek bij Thomas More Kempen. “We bundelden onze ervaringen in twee kweekhandleidingen waarbij we de kweek van meelwormen en zwarte soldatenvlieglarven stap voor stap toelichten.”Onder meer het benodigde materiaal, infrastructuur, voeder en de levenscyclus van het insect komen aan bod samen met mogelijke valkuilen en problemen die de insectenkweker tijdens de kweek kan tegenkomen.

Virtuele rondleiding

Elke maand organiseert Inagro ook een bezoek aan zijn onderzoeksruimtes en kweekcellen langs de Ieperseweg. Door de coronamaatregelen zijn de fysieke rondleidingen geschrapt. Als alternatief kunnen geïnteresseerden op 3 juli en 7 augustus deelnemen aan een webinar. Dan staat een virtuele rondleiding in het praktijkcentrum insectenkweek van Inagro op het programma.