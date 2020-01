Inschrijvingen voor bezoek aan nieuwe campus AZ Delta geopend CDR

23 januari 2020

17u57 9

Na jaren van bouwen, is de opening van de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta eindelijk in zicht. Op vrijdag 13 maart wordt het lintje officieel doorgeknipt en op zondag 15 maart kan het grote publiek zowel de nieuwe campus in Rumbeke als het nieuwe gebouw op campus Brugsesteenweg op bezoeken. AZ Delta verwacht 10.000 nieuwsgierigen. Je krijgt die dag een unieke kijk achter de schermen op een campus die helemaal afgewerkt is maar nog niet in gebruik. In Rumbeke kom je op plaatsen komt waar je normaal niet zo maar binnen mag zoals het operatiekwartier, intensieve zorg, de ziekenhuisapotheek, de sterilisatie van instrumenten, … Er wordt een rondleiding van een tweetal uur uitgewerkt. In campus Brugsesteenweg zal je daarentegen kunnen rondwandelen in de nieuwe raadplegingsruimtes en in het nieuwe sportmedisch centrum. De routes zijn toegankelijk voor rolstoelen en kindvriendelijk en hebben enkele verrassingen voor kinderen in petto. De inschrijvingen voor de open dag zijn nu geopend. Aanmelden kan via https://events.azdelta.be/nieuwziekenhuisinzicht.

Meer over Brugsesteenweg

Rumbeke