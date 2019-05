Inner Stance laat vrouwelijke ondernemers aan het woord CDR

22 mei 2019

Inner Stance Roeselare geeft daarom op dinsdag 18 juni tijdens hun Business Women Event het woord aan enkele krachtige vrouwelijke onderneemsters onder wie Elien Pieters van Gediflora, Geneviève Govaere van De Gouden Schoe en Charlotte D’Halewin van HaRvest. Ze vertellen over hun drijfveer, hun groeiproces, wat hen energie geeft, hoe ze omgaan met stress of ze soms schuldgevoelens ervaren, hoe hoog de druk is die ze zichzelf opleggen en hoe hoog de druk van buitenaf is, maar bovenal over hoe ze zelf een evenwicht vinden tussen het combineren van werk, gezin, vrienden en eigen ontspanning.

Geïnteresseerden zijn vanaf 18.30 uur welkom bij Inner Stance Roeselare in de Westlaan 373. Meer info en inschrijven op innerstance.com/be/business-women-event/.