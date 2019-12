Inksane Tattoo & Piercing opent tweede vestiging in Sint-Niklaas CDR

05 december 2019

09u13 0

Het gaat Inksane Tattoo & Piercing voor de wind. Sinds 2010 is Sandy Verfaille de drijvende kracht achter de tattoo- en piercingstudio langs de Ardooisesteenweg 166. Naar aanleiding van hun tiende verjaardag kiezen ze voor een tweede shop. Niet in Roeselare, maar in Sint-Niklaas. “Onze shop in Roeselare focust zich al een decennia op het leveren van kwaliteitstattoos en op het geven van kansen aan beginnende Belgische tatoeëerders en bekende buitenlandse tatoeëerders. Het duurde eventjes voor de knoop was doorgehakt, maar uiteindelijk werd beslist om ook in Oost-Vlaanderen een vestiging te openen onder leiding van Maxim Deceuninck en onze vaste artiesten Christa, Marta en Jana”, vertelt Daisy Demeyere, marketingverantwoordelijke bij Inksane Tattoo & Piercing.” We zijn voortaan ook te vinden langs de Casinostraat 39 in Sint-Niklaas. Tijdens ons openingsweekend op zaterdag 7 en zondag 8 december kan iedereen genieten van een glaasje bubbels en wat knabbels terwijl je onze medewerkers en nieuwe vestiging leert kennen. Ook zorgen we voor verschillende randactiviteiten in de shop.”