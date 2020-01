Inksane leert je schilderen zoals grootmeesters als Rembrandt CDR

29 januari 2020

Altijd al willen schilderen zoals Rembrandt? Inksane Art Academy organiseert van 3 tot 13 maart opnieuw een cursus klassiek olieverf schilderen. “In België zijn er niet echt workshops waarmee je je kan verdiepen in het 19de-eeuwse klassiek realisme”, vertelt Sandy Verfaille van Inksane Tattoo & Piercing langs de Ardooisesteenweg. “Daarom bieden wij via onze Inksane Art Academy de mogelijkheid om je onder te dompelen in deze schilderstijl. Lerares Taylor Scarlett Powell geeft les aan de Florence Academy of Art in het Italiaanse Firenze, de plek bij uitstek om je te verdiepen in teken- en schilderkunst. In maart komt ze terug naar Inksane om haar kennis met een select groepje leerlingen te delen Zo gaat de cursus in op licht en schaduw begrijpen, oog voor details, textuur vatten, op schaal kunnen werken,… De lessen werken met een live model. Je hoeft ook niet bezig te zijn met tatoeëren of kunst om mee te doen: leerlingen van alle niveaus zijn welkom. Onze studenten zijn meestal tatoeëerders, game developers, striptekenaars,… Door te werken met een zeer beperkte groep studenten is er ruimte voor maximale persoonlijke begeleiding. Ook duurt de cursus maar twee weken waarbij elke weekavond geschilderd wordt. Zo blijven leerlingen in de mindset van wat ze vooraf geleerd hebben en kan er duidelijke groei gemerkt worden. Dit is natuurlijk een zeer intensief programma, maar werpt wel snel zijn vruchten af.” Interesse? Neem dan snel contact op via info@inksaneartacademy.be.