Ingelmunster komt met nieuwe initiatieven om staycation te kleuren CDR

12 augustus 2020

15u26 1 Roeselare Staycation blijft het modewoord en dat zijn ze in Ingelmunster niet vergeten. In het kader van Izegem Zomert kan je vanaf deze week de bewegwijzerde Wantewandeling ontdekken.

Vanaf het startpunt aan het sportcentrum in de Bollewerkstraat kan je zes, negen, twaalf of achttien kilometer stappen of lopen in de ruime omgeving van Ingelmunster en Oostrozebeke. Op zaterdag 15 augustus wordt de volksspelenroute ‘goe geboerd, goe gespeeld’ met haltes bij de lokale horeca gelanceerd. Je deelnamekaart kun je oppikken in de bib. Dezelfde dag wordt ook het startschot gegeven voor de superheldenwandeling langs verschillende trage wegen, met extra oefeningen onderweg. Meer info op www.ingelmunster.be.