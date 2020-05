Ingelmunster daagt inwoners uit om tijdens Hemelvaartsweekend samen minimum 1.428.578 stappen te zetten CDR

17 mei 2020

De gemeente Ingelmunster daagt haar inwoners uit om tijdens het Hemelvaartsweekend massaal de wandelschoenen aan te trekken. Tijdens dat verlengd weekend zouden er normaal verschillende Ingelmunsterse teams deelnemen aan de 1.000 kilomter fietsen van Kom Op Tegen Kanker. Maar daar stok de coronacrisis een stokje voor. De gemeente schotelt haar inwoners nu echter een nieuwe uitdaging voor. Met de wandelchallenge hoopt ze alle Ingelmunsternaars te overtuigen tussen donderdagochtend 21 mei om 8 uur en zondagavond 24 mei om 18 uur samen minimum 1.428.578 stappen te zetten. Dit aantal stappen komt exact overeen met 1.000 kilometer fietsen. Je gewandelde aantal kilometers kan je laten registreren via een app op je smartphone zoals Strava of Google Maps.De gemeente vraagt een screenshot te nemen van je prestatie en dit te mailen naar sport@ingelmunster.be voor zondagavond 18 uur. Heb je geen smartphone? Dan kan je een stappenteller lenen na reservatie via sport@ingelmunster.be of een telefoontje naar 051/33.74.50. Afhalen kan na afspraak op de sportdienst tot woensdag 20 mei om 18 uur. Zondagavond 24 mei maakt de gemeente bekend hoeveel stappen of kilometer de Ingelmunsternaren allemaal samen hebben afgelegd.