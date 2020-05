Infomoment voor wie als zorgkundige

11 mei 2020

Meer dan ooit ervaren we door de coronacrisis het belang van goed opgeleide en geëngageerde zorgverleners. Wie altijd al droomde van een beroep in de zorg en vindt dat het tijd is om die droom waar te maken, kan de deeltijdse opleiding tot verzorgende-zorgkundige van Familiezorg West-Vlaanderen vzw volgen.

Deze gratis opleiding is er speciaal voor wie werken en een opleiding volgen wil combineren. De opleiding start op 3 september, maar op vrijdag 15 mei vindt er alvast een infomoment over deze opleiding plaats in het regiohuis van Familiezorg West-Vlaanderen vzw langs de Leenstraat 31. Inschrijven is nodig via opleiding@familiezorg-wvl.be, zodat de organisatie kan inschatten hoeveel gegadigden er komen. Meer informatie vind je via deze link.