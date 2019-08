Infodag in Hogeschool Vives CDR

21 augustus 2019

Net voor de start van het academiejaar organiseert Hogeschool Vives nog een infoavond. Op vrijdag 30 augustus is iedereen doorlopend welkom op de campus langs de Wilgenstraat. Dit tussen 16 en 21 uur. Je krijgt er een rondleiding, krijgt info door docenten en studenten omtrent de verschillende opleiding, , kan je informeren over studiebegeleiding, studiekeuze-info en informatie over financiering, op kot gaan, examens en vrijstellingen, kan er vaklokalen bezoeken, cursussen inkijken,… Ook de campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende en Torhout zijn op hetzelfde moment open.