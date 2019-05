Infoavond over ziekte van Huntington CDR

23 mei 2019

De Huntington Liga vzw organiseert op donderdag 6 juni een informatieavond over de ziekte van Huntington. De Liga richt zich in de eerste plaats tot de families die betrokken zijn bij de ziekte van Huntington. Daarnaast wil ze ook huisartsen, gezinshelpsters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en andere hulpverleners uitnodigen.

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, neurologische, erfelijke aandoening die een fysieke, mentale en psychische aftakeling tot gevolg heeft. Deze progressieve aftakeling, die leidt tot volledige hulpbehoevendheid, wordt veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. De infoavond vindt plaats in het gebouw van de CM in de Mandellaan 79 en start om 19.30 uur. De inkom is gratis.

