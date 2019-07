Industries Michiel Vermandere zit in het nieuw CDR

17 juli 2019

Het bedrijventerrein Ovenhoek is een bedrijf rijker. Industries Michiel Vermandere, kortweg IVM, opende er de deuren en burgemeester Kris Declercq (CD&V) kreeg de eer om de nieuwbouw officieel in te huldigen. “Wij zijn gespecialiseerd in epoxy vloeren en coating, PU vloeren, rubber vloeren en alle kaleiwerken”, zegt Michiel Vermandere. “Gietvloeren worden zowel toegepast in hedendaagse woon- en werkomgevingen, als in openbare gebouwen en ontmoetingscentra en zijn typerend voor de moderne interieurinrichting. Wij werken 100% solventvrij en gaan voor ongekende slijtvastheid, mooie volle kleuren en een aangenaam loopgevoel. Bij het kaleien brengen we kalkpleister aan op metselwerk wat zorgt voor een esthetisch authentieke look, de gevel beschermt en de buitenmuur dampopen houdt wat goed is om vochtproblemen te voorkomen. We werken zowel voor particulieren als bedrijven actief in de voedingssector, garages, bakkers, beenhouwers, scholen,… en zijn voornamelijk actief in West- en Oost-Vlaanderen.” Meer op www.industriesmv.be.