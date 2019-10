Inbrekers aan de haal met laptops, fototoestellen en juwelen LSI

09 oktober 2019

14u09

Bron: LSI 0 Roeselare Twee inbrekers zijn dinsdagnamiddag binnengedrongen in een woning in de Kerselaardreef in Oekene. Ze gingen aan de haal met drie laptops, twee fototoestellen en juwelen.

Buren zagen rond 16 uur aan de brug in de Kerselaardreef een witte terreinwagen staan. Ze sloegen er weinig acht op, tot ze te hoorden dat er in de straat was ingebroken. Er zijn ook twee mannen met rugzakken gezien. “Vermoedelijk de daders”, zegt slachtoffer Kathy Seys. “De daders probeerden eerst twee achterdeuren te forceren. Toen dat niet lukte, raakten ze via een keukenraam wel binnen. Vooral boven doorzochten ze alle kasten. Ze hebben heel wat juwelen gestolen, zoals de gouden kettingen die de kinderen van mémé en pépé hadden gekregen, een ketting van een vriendje,...”

Sporenonderzoek heeft voorlopig weinig opgeleverd. De daders droegen handschoenen. Andere inbraken waren er in de buurt niet. Wie rond 16 uur de daders of de witte terreinwagen gezien heeft of meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie.