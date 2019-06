Inagro wil eigen windturbine CDR

26 juni 2019

Het provinciaal onderzoekscentrum Inagro wil een windmolen bouwen om hernieuwbare elektriciteit op te wekken. De Vlaams Belang-fractie in de gemeenteraad toonde zich enigszins bezorgd. “Tijdens de provincieraad van vorige maand werd het dossier besproken over een stuk grond dat aan de provincie toebehoort mar waar Inagro een recht van opstal op wil om er een windturbine te bouwen”, zegt Filip Deforche. “Het gaat om een windmolen met een tiphoogte van zo’n 73 meter die Inagro voor een groot deel van elektriciteit moet voorzien. Wat is de visie van het stadsbestuur op deze vorm van hernieuwbare energie? Welke ruimtelijke en omgevingsaspecten spelen mee? En wat is het esthetisch kader dat hier in mee speelt. Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) benadrukt dat de windmolen geen commerciële doeleinden heeft en gebruikt zal worden door Inagro in combinatie met zonne-energie. “Met hun zonnepanelen wekt Inagro nu al 25% van hun eigen elektriciteit op, met de windmolen erbij zou dit oplopen tot 65 %”, weet hij. “De windmolen zou ingeplant worden achter de achtertuinen van de Ieperseweg, maar op zo’n 300 tot 400 meter afstand. De slagschaduw en geluidshinder kan voor geen enkele buurtbewoner voor hinder zorgen. In Roeselare hebben we op vandaag enkel de vijf grote windmolens langs de E403 die vergund zijn. De windmolen bij Inagro wordt een kleiner exemplaar, een proefproject, die in de toekomst vaker gebruikt zou kunnen worden op bedrijfsniveau. Er was maandag al een infovergadering. Het dossier wordt op basis hiervan verder verfijnd. Onze diensten zullen het dossier onderzoeken voor wij een uitspraak doen omtrent een vergunning.”