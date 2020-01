Inagro krijgt financiële steun van minister Crevits CDR

31 januari 2020

Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) trekt 557.845 euro uit voor het land- en tuinbouwcentrum Inagro in Beitem. Het is één van de zeven onderzoekscentra die samen op 1,2 miljoen euro kunnen rekenen. Op die manier wil de minister innovatie stimuleren en versneld ingang doen vinden bij onze land- en tuinbouwers. Inagro wil de centen investeren in machines en apparatuur om hun praktijkgericht onderzoek nog te verbeteren.