Inagro inspireert land- en tuinbouwers om veilig te werken Charlotte Degezelle

27 maart 2020

Voedselproductie is essentieel dus mogen land- en tuinbouwbedrijven blijven werken tijdens de coronacrisis. Maar ook voor land- en tuinbouwers is het zoeken naar doeltreffende voorzorgsmaatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Inagro, het provinciaal onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw langs de Ieperseweg, denkt mee. In een filmpje dat Inagro op hun sociale media deelde, demonstreert een medewerker van het onderzoeks- en adviescentrum een creatieve oplossing waarbij hij zowel een kolen- als een aardappelplanter voorziet van verwijderbare scheidingswanden in plexiglas zodat wie op de landbouwmachine plaatsneemt geen fysiek contact heeft. Om sectorgenoten te inspireren roept Inagro andere bedrijven meteen ook op om hun creatieve oplossingen te delen via e-mail naar klantenservice@inagro.be of een Whatsapp-bericht naar 0487/57.22.65. De ideeën worden verspreid via de komende nieuwsbrieven.