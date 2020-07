In Your Loge Events schrapt Tomorrowland-evenement CDR

Het Tomorrowland-evenement dat In Your Loge Events komend weekend zou organiseren op de site van de firma Goddeeris op bedrijventerrein Ovenhoek gaat niet door. “Wij gaan er prat op dat ons concept coronaproof is. Toch hebben de huidige omstandigheden ervoor gezorgd dat we, met spijt in het hart, ons Tomorrowland-evenement niet kunnen laten plaatsvinden”, laat Veerle Goddeeris-Verkouille weten. “ Alle verkochte tickets worden terugbetaald of kunnen indien gewenst overgedragen worden naar een volgend event.” Eind augustus wil In Your Loge Events opnieuw een reeks evenementen voorstellen waarvan je veilig in jouw privé-loge met je eigen bubbel zal kunnen genieten. Meer op de Facebookpagina van In Your Loge Events.