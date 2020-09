In tijden van corona organiseert Davidsfonds Roeselare een lezing over… de pest CDR

02 september 2020

09u38 1 Roeselare Nu het coronavirus de wereld beheerst, nodigt Davidsfonds Roeselare historicus Joren Vermeersch uit voor een lezing over de middeleeuwse variant: de zwarte dood.

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een derde van de hele Europese bevolking meenam in het graf. De pest was een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. Tijdens de lezing ontkracht historicus Joren Vermeersch de mythe dat Vlaanderen minder hard getroffen werd dan andere streken. Die plotse terugval in bevolking bracht onverwacht zware economische gevolgen met zich mee, die resulteerden in sociale conflicten en migratiegolven.

De lezing vindt plaats op dinsdag 15 september om 20 uur in de Sint-Michielskerk. Alles verloopt volgens de coronamaatregelen. Mondmasker en handen ontsmetten zijn verplicht. Wie vooraf inschrijft, is zeker van een plaats. De toegangsprijs bedraagt negen euro voor leden, dertien euro voor niet-leden. Mensen met een vrijetijdspas betalen zes euro. Inschrijven via ticavp@gmail.com. Meer info op www.davidsfondsroeselare.be.