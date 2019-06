IN BEELD. Zonovergoten Batjes lokken massa naar het centrum VDI

23 juni 2019

16u49

Bron: VDI 0 Roeselare Terwijl de temperatuur het hele weekend tussen de 27 en 32 graden schommelde was het in het centrum van Roeselare tijdens de jaarlijkse Batjes over de koppen lopen.

“Drink regelmatig en kleed je lichter”, waren maar enkele tips die het KMI dit weekend uitstuurde om de warmte te trotseren en dat advies werd op de Batjes alvast méér dan ter harte genomen. De feestelijkheden werden vrijdag al goed op gang geschoten met ’t Vat van Rodenbach en de terrasjes zaten het hele weekend goed vol. Enkele kinderen zochten zelfs wat verfrissing in de fontein aan het Stationsplein.

Voor wie het nog wat tropischer mocht was er in de Noord- en Sint-Amandsstraat de kans om een ritje met enkele kamelen maken. Iets meer schaduw was er aan het Noordhof, waar koordlopers aan het werk waren en heel wat dieren te spotten waren.

Ook dans en muziek vormde een groot deel van het programma, met op zaterdag Roeselare Danst op de Grote Markt en zondag een poging om het West-Vlaams record polonaise dansen te verbreken. Ook nieuwe sterren Raf & Ginette ontbraken niet.

De Batjes duren nog tot maandagavond.