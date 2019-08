IN BEELD. Wisselvallig weer speelt Kidsfest #VANRSL parten CDR

15 augustus 2019

16u37 4

Regenjassen en paraplu’s à volonté tijdens Kidsfest #VANRSL donderdagmiddag op de Grote Markt. De kinderen waren baas en werden verwend met optredens van Jeuk, Ketnet Musical Troep! en Campus 12. Om het plaatje compleet te maken, konden ze smullen van wafels en snoep en genieten van milkshakes. Toch liep de Grote Markt amper halfvol, vwellicht door het bijzonder wisselvallige weer. Zonneschijn en plensbuien wisselden elkaar af. Maar wie er was, ging uit de bol. De armen gingen in de lucht, de heupen werden geshaket en zelfs de eendjesdans passeerde de revue. Joppe Donck (9) kreeg er alvast geen genoeg van. “Ik ben eigenlijk vooral fan van presentator Andy Peelman. Ik wil later graag agent worden. Ik hoop straks nog een handtekening te bemachtigen.”