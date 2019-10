IN BEELD + VIDEO Stevig, en verantwoord, feestje op Dag van de Jeugdbeweging met burgemeester als dj Charlotte Degezelle

18 oktober 2019

Regen of niet, de Roeselaarse jeugd bouwde vrijdagmorgen een stevig feestje op het Polenplein ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging. Ze werden hierbij aangevuurd door een wel heel bijzondere dj. Voor het tweede jaar op rij dook burgemeester Kris Declercq (CD&V), die in een ver verleden nog actief was bij de lokale radio, namelijk achter de draaitafels. “Het was toch weer even nadenken over een playlist”, geeft hij toe. “Maar ik ben uiteindelijk gegaan voor een mix van lokale verbondenheid, met onder meer ons stadslied ‘Wieder zin van Roeselare’ en ‘Welkom in Roeselare’ van DJ Yolotanker, hedendaagse muziek die doet dansen maar waar ik me toch even weer moest in inwerken en tot slot ook enkele nummers die ik zelf graag hoor en waarmee het leuk wakker worden is zoals ‘Africa’ van Toto.” De burgervader maakte de ervaring compleet door ook zijn KSA-hemd en -das nog eens uit de kast te halen. “Ik heb echt veel respect voor de Jeugdraad die deze ochtendlijke fuif organiseert. Jaar na jaar komt er meer volk op af. In samenspraak met hen is er dit jaar trouwens voor het eerst een burgemeestersbesluit uitgevaardigd dat de cafés geen alcohol mogen serveren.Zo dragen ze een boodschap over verantwoord feesten uit, en kan iedereen met een fris hoofd de dag starten. De ambiance is er duidelijk niet minder door.”