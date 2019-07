IN BEELD. Tourwinnaar Bernal vult tijdelijke expo KOERS eventjes aan met 52e gele trui CDR

30 juli 2019

20u45 0

Uniek moment in KOERS. Museum van de Wielersport. Dankzij de vzw Roeselare Koerst, organisator van het Dovy Natourcriterium, bracht Tourwinnaar Egan Bernal dinsdagmiddag een bezoekje aan het museum aan het Polenplein. Dit natuurlijk in zijn gele trui, wat ervoor zorgde dat er een heel unieke foto gemaakt kon worden. “Nog tot en met zondag 11 augustus loopt hier de expo Merckx 51”, vertelt Dries Dezaeytijd van KOERS. “Die toont, als eerbetoon aan de Kannibaal, hier in het museum maar ook online in 306°-modus, niet minder dan 51 gele truien. De meest recente is de gele trui die Geraint Thomas vorig jaar wist te veroveren. Het is dan ook heel bijzonder dat we de expo, al is het maar heel eventjes, kunnen uitbreiden met een 52e gele trui die nog maar net veroverd werd.”

Tal van supporters hadden lucht gekregen van Bernal ’s bezoekje aan KOERS en stonden hem toen ook op te wachten toen hij per fiets arriveerde. Simon De Keyser (11) wist zelfs een handtekening op zijn wielershirt te versieren. “Wow, dit is echt wel speciaal” , aldus Simon die duidelijk onder de indruk was van de geletruidrager. “Toen ik hoorde dat Bernal naar Roeselare kwam, moest ik er bij zijn. Dit gesigneerd truitje zal ik goed bewaren. Hopelijk wint Bernal straks ook. Eigenlijk supporter ik normaal voor Wout van Aert, maar die is uit door een valpartij. Maar Bernal verdient de winst zeker ook.”