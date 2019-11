IN BEELD: Sinterklaas maakt feestelijke intrede in Roeselare Valentijn Dumoulein

16 november 2019

19u01 0 Roeselare Sinterklaas is opnieuw in het land! De goedheilig man had het behoorlijk druk, want hij maakte in verschillende steden zijn feestelijke intrede.

De Sint kwam in Tielt traditiegetrouw met enkele pieten per koets aan op het binnenpleintje van Huis Mulle De Terschueren. Nadien was er een gratis sinterklaasshow in de Europahal. De meeste kinderen trokken echter naar Roeselare, waar de Sint en zijn Zwarte Pieten eerst op het stadhuis werden ontvangen. Daarna was hij welkom op een groot podium, waar presentatrice Geena Lisa alles in goede banen leidde. Daarna ging de Sint de baan om en ontving hij kinderen in kenniscentrum ARhus. Speciaal voorde wachtenden was er een oliebollenkraam op de Munt.

Volgend weekend maakt de Sint zijn feestelijke intrede in Lichtervelde en heeft hij zijn eigen Huis van de Sint in het Izegemse kasteel Wallemote. Tickets voor dat laatste evenement zijn reeds uitverkocht.