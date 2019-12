IN BEELD. Sfeervolle start van kerstperiode in Roeselare Valentijn Dumoulein

01 december 2019

16u26 2 Roeselare Het vernieuwde kerstgebeuren in Roeselare valt duidelijk in de smaak, zowel bij bezoekers als organisatoren. Sinds vrijdag kan je zowel op de Grote Markt als op het Stationsplein van de kerstsfeer proeven en daar was meteen al heel wat interesse voor.

“We zijn enorm tevreden met dit openingsweekend”, vertelt Petrouska Beke, die instaat voor Kerst@Stationsplein. Na een sabbatjaar pakken ze er opnieuw uit met een kerstconcept, inclusief mooie feeërieke verlichting. Er prijken voor het eerst ook chalets waar je iets kan eten en drinken. “Een goede zet”, vindt ze. “De mensen komen ons vertellen dat ze het hier supergezellig vinden en ook wij voelen duidelijk het verschil met vorig jaar.”

Zaterdag waren er nog veel shoppers die van de verlengde Black Friday-deals profiteerden, zondag waren de echte sfeerzoekers op pad. “De drukte kwam toen traditiegetrouw wat later op gang, maar dat zijn we gewoon”, zegt Petrouska. “De komende weken gaat het overigens in stijgende lijn, want hoe dichter bij kerst, hoe gezelliger het hier wordt.”

Zo komt de Kerstman op 14, 15, 21 en 22 december van 15 tot 17 uur langs in zijn eigen huis op het Stationsplein. Ook de eerste schaatsers konden dit weekend al eens rondjes draaien op een duurzame ijspiste op de Grote Markt en dat werd duidelijk gesmaakt.