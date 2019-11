In Beeld. Roeselaarse horeca uit de bol op Horeca Awards CDR

14 november 2019

08u11 8

De Roeselaarse horeca weet wat feesten is en bewees dat woensdagavond tijdens de derde editie van de Horeca Awards. Voor één keer moesten ze niet zelf in de potten roeren, pintjes tappen of gasten in de watten leggen, maar konden ze zelf de remmen los gooien. De avond begon vrij rustig met een receptie en een diner, maar de sfeer zat er al snel goed in. Met de eigenlijke uitreiking van de vijf awards bereikte de avond z’n eerste hoogtepunt. Maar toen Sam Gooris achteraf het podium betrad, ging het dak er echt af en ook tijdens de set van DJ Vince werden de beentjes nog stevig losgegooid. Onze fotografe legde het feestgebeuren vast.