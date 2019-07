IN BEELD. Roeselaars-Colombiaans feestje dankzij Bernal op 10e Dovy Natourcriterium Charlotte Degezelle

30 juli 2019

21u24 6 Roeselare Roeselare lag dinsdag eventjes in Colombia. Dat allemaal dankzij het 10e Dovy Natourcriterium dat met Egan Bernal de gele trui uit de Tour de France naar Roeselare wist te halen. Tal van Bernal ’s landgenoten zakten in zijn spoor af naar Roeselare en zorgden voor een ongekende ambiance dat een hoogtepunt bereikte toen de Colombiaan ook effectief als eerste over de streep kwam. De jubileumeditie van het criterium lokte dik 30.000 wielerliefhebbers.

Roeselare kleurde dinsdag geel, blauw en rood. Egan Bernal, de winnaar van de Tour de France, bleek de ultieme publiekstrekker voor de jubileumeditie van het Dovy Natourcriterium. Niet alleen de Roeselarenaars wilden op de eerste rij staan om een glimp van hem op te vangen, ook heel wat Colombianen tekenden present. Paola Dehon en Carlos Dehon verkasten 16 jaar terug van Colombia naar België. Maar hun hart klopt nog steeds voor hun thuisland. Samen met de kinderen Filip en Mathias Dehon en Jhony Mosquera moesten en zouden zij Bernal in levende lijve zien. “Zondag hebben wij een stevig feestje gevierd. Bernal is de allereerste Colombiaan ooit die de Tour won”, vertelt Carlos. “Dat is voor ons best wel emotioneel. Zeker omdat hij ook nog maar 22 jaar is. Wat een renner, wat een prestatie! Het was voor ons eenvoudigweg een must om hier aanwezig te zijn en hem persoonlijk te feliciteren.”

Ook Lina Rojas was heel de dag in feeststemming en trok met een Colombiaanse vlag door het stadscentrum. “Colombia boven”, glundert ze. “Ik ben enorm fier als Colombiaanse en ben niet alleen. Bovendien ben ik enkele landgenoten tegengekomen die de Tour gevolgd hebben en vanuit Parijs naar Roeselare afgezakt zijn om Bernal te zien.” Sportschepen José Debels (CD&V) was onder de indruk van de Colombiaanse aanwezigheid. “Het temperament van die Zuid-Amerikanen zorgt toch wel voor een unieke ambiance in de stad. Leuk”, oordeelt hij. “Maar de organisatie wist naast Bernal ook een reeks Belgische toppers uit de Tour te strikken. Ook zij zijn overduidelijk bijzonder populair.”

Handtekeningen verzamelen

En inderdaad, hoewel Bernal de vedette van de dag was, kwamen heel veel mensen ook naar het criterium om Thomas De Gendt, Xandro Meurisse, Dylan Teuns, Laurens De Plus,… aan te moedigen. Lien Muylle installeerde zich al omstreeks 15 uur ter hoogte van de start met een duidelijk doel. “Ik zou dolgraag het truitje van Dylan Teuns krijgen, al denk ik dat dat moeilijk wordt”, zegt ze. “Ik heb alvast speciaal een pancarte gemaakt. Maar ik hoop ook handtekeningen te bemachtigen van onder meer Bernal en Lampaert. Ik heb truien en drinkbussen bij die ze kunnen signeren.” Ook Stefaan Deput was een man met een missie. “Ik heb speciaal een paar overuren opgenomen om van de partij te kunnen zijn”, zegt hij. “Ik verzamel handtekeningen en wil vandaag graag die van De Plus en Bernal bemachtigen. Zopas tekende Teuns al enkele foto’s wat alvast een mooie surplus is.”

30.000 aanwezigen

De organisatie had het de voorbije dagen en weken niet onder de markt. De opbouw voor het criterium diende vorige week te gebeuren onder een loden zon en door de val van Wout van Aert verliep ook de samenstelling van het deelnemersveld niet zo vlot. “Maar uiteindelijk kunnen we vandaag toch uitpakken met het mooiste deelnemersveld dat mogelijk was”, zegt Björn Leenknegt van de vzw Roeselare Koers. “Bovendien is het weer ideaal en de massa present. Ons criterium is de voorbije tien jaar echt uitgegroeid tot een waar belevingsevenement waar niet alleen koersliefhebbers naartoe komen.” Maar hoeveel mensen waren er dan precies aanwezig? Langs het volledige parcours stonden minstens twee rijen de renners aan te moedigen. “Wij tellen dik 30.000 aanwezigen”, aldus commissaris Bart Deknudt. “Het valt ook op dat het publiek steeds vroeger komt. Zowel tijdens de nieuwelingenwedstrijd als tijdens de retrokoers was er al vrij veel volk op de been.”