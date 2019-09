IN BEELD. Originele ‘cake in een bidon’ wint taartenwedstrijd KOERS Valentijn Dumoulein

08 september 2019

16u26

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Roeselare KOERS.Museum van de Wielersport vierde zondag zijn eerste verjaardag en daar hoorde natuurlijk taart bij. Véél taart, want wie dat wenste kon een taart bakken en die tijdens een wedstrijd laten beoordelen door een jury. Uiteindelijk won geen klassieke taart, maar wel een originele cake in een bidon de eerste prijs.

Die cake was een creatie van Isabelle Vandorpe, die niet op de prijsuitreiking aanwezig kon zijn, maar die we nadien wel telefonisch om wat uitleg konden vragen. “Mijn zoon is koersliefhebber en zelf hou ik van taarten bakken en dus hebben we de krachten gebundeld”, vertelt ze. “Ik had al eens eerder een cake in blik gebakken en zo groeide het idee om dat eens in een soort bidon te doen. Daar kan je uiteraard geen slagroomtaart in stoppen, dus opteerde ik voor een energiebommetje. Ik had twee soorten cake gemaakt: één met dadels, banaan en okkernoot en één met ananas, pecannoten en rozijnen. Ik ben blij dat de jury voor mijn ontwerp is gegaan, hoewel het geen taart in de klassieke zin is.” Isabelle wint een museumpas met haar lekkere cake.

Juryleden Hans Martens (winnaar eerste Bake-Off Vlaanderen) en Kris Goegebeur waren lovend. “Originaliteit en smaak waren voor ons het voornaamste en dus stak deze inzending er met kop en schouders bovenuit”, klonk het. Het zilver was voor Nele Saint-Germain. Zij maakt eeen cheesecake met zure room. Op de derde plaats staat een frangipanetaart van Saidja Callewaert.