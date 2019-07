IN BEELD. Kinderen leven zich uit op springkastelen

11 juli 2019

De Roeselaarse jeugd die naar de feestelijkheden rond de Vlaamse feestdag afzakte, kon er al zijn energie kwijt. Op de Grote Markt stonden immers een reeks springkastelen opgesteld. Het zorgde voor leuke taferelen terwijl de ouders een terrasje konden doen. ’s Avonds is er nog een volksfeest met onder andere muziek van Sam Gooris, Michael Lanzo, Udo en Willy Sommers. Nog in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap organiseert vzw ’t Muzenestje op zaterdag 13 juli een gezellig samenzijn naar aanleiding van Vlaanderen Feest. De avond start om 19.30 uur en wordt een volks gebeuren met een barbecue en een act gebracht door Kinky & Co. Plaats van het gebeuren is ’t Muzenestje lang de Beversesteenweg 251c. Inschrijven en meer info via info@tmuzenestje.be of 051/20.04.85.