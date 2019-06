IN BEELD. Batjes geopend met liters Rodenbach CDR

21 juni 2019

22u03 5

Koopjes doen kon al sinds vrijdagmorgen toen heel wat handelaars hun standjes langs de winkelstraten opzetten, maar de officiële opening van de Batjes vond traditioneel maar ’s avonds plaats op de Grote Markt. Omstreeks 18 uur maakte de Roeselaarse reuzenfamilie, met de reuzenduwers voor het eerst in hun gloednieuwe outfit, hun intrede in het stadscentrum. Nadien volgde de ballenworp, maar waar alle aanwezigen op wachtten was het aanslaan van het traditionele vat van Rodenbach. Het pittige bruintje werd dit jaar gedronken uit kruiken versierd met een beeltenis ontworpen door de Oostnieuwkerkse Melissa Casier: haar versie van het standbeeld van Albrecht Rodenbach dat al decennia op het de Coninckplein prijkt. Alsof de continue stroom van Rodenbach nog niet genoeg was om de sfeer te verzekeren, zorgden The Amazing Flowers, Discobar en Gunther D voor de muziek. Heel het weekend, en ook maandag, zijn er koopjes te doen in Roeselare. Een overzicht van alle animatie in het centrum vind je op www.shoppingroeselare.be.