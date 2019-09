IN BEELD. 7.000 muziekliefhebbers nemen afscheid van zomer op TRAX Festival CDR

01 september 2019

Met zevenduizend bezoekers was de negende editie van het gratis TRAX Festival, de eerste editie op een volledig afgewerkte Trax-site, opnieuw een schoot in de roos. Zodra de deuren zaterdagmiddag openden, was er bijna meteen al vrij veel volk op de been voor het kinderprogramma met De Piepkes. Traditiegetrouw daagde de grote massa pas ’s avonds op. De bezoekers genoten volop van optredens van onder andere Ertebrekers en SX op de mainstage. Afsluitend werd er nog een stevig feestje gebouwd onder de luifel met Discobaar a Moeder. De organisatie van het festival verliep vlekkeloos. Enige minpuntje waren wat technische problemen, waardoor het vrij vroeg op de dag al fout liep met het betalen met Payconiq.