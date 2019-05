Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) naar Vlaams Parlement: “Dat we de grootste zijn in Roeselare overtreft alles” CDR

26 mei 2019

19u45 35 Roeselare Het tellen van de stemmen is nog volop bezig, maar het is nu al overduidelijk dat Vlaams Belang als grote overwinnaar van de verkiezingen uit de bus komt. In Roeselare blijkt, met 88% van de stemmen geteld, het Vlaams Belang alvast de grootste partij.

“Ik had een goede score verwacht, maar dat we de grootste partij worden in Roeselare overtreft alles”, reageert Immanuel De Reuse, die eerste opvolger was op de lijst voor het Vlaams Parlement. “We hadden een goeie campagne, hebben een goeie fractie die haar best doet in de stad en zijn overal aanwezig. Hier ga ik zeker een dagje van genieten.”

Als De Reuse de verkiezingsuitslagen in een ruimer kader bekijkt is het voor hem duidelijk. “De kiezer heeft duidelijk getoond dat het cordon sanitaire niet meer van deze tijd is”, oordeelt hij.

In voetsporen van vader

De Reuse, die al langer actief is binnen de Roeselaarse gemeenteraad en de provincieraad, zetelt straks voor het eerst in het Vlaams Parlement, omdat Lut Deforche-Degroote, die op de tweede plaats stond, haar zitje afstaat. Zo stapt Immanuel in de voetsporen van z’n vader Herman De Reuse, die van 1995 tot 2009 in het Vlaams Parlement zetelde maar vorig jaar helaas overleed.

“Ik heb zelf aan de weg getimmerd, maar vake zou ongetwijfeld fier zijn. Ik vind het heel jammer dat hij er niet meer bij is”, aldus Immanuel. “Zetelen in het Vlaams Parlement betekent dat ik m’n huidige job zal moeten opgeven, maar het betekent ook dat ik van m’n hobby m’n werk kan maken. Ik ben al heel m’n leven met politiek bezig en het is mooi dat je er het maximum uit kan halen.”