Illegaal gezin gevat bij controles (nacht-)winkels LSI

21 februari 2020

12u17

Bron: LSI 0 Roeselare Tijdens een controle-actie in barbershops, een pitazaak, een pizzeria en nachtwinkels in Roeselare is donderdagnacht 20 februari een illegaal gezin en een illegale werknemer gevat.

De controles werden uitgevoerd door de politie, een RSZ-inspecteur en de arbeidsauditeur. Een deeltijds werkloze was aan het werk, net als iemand die als werkloze van een OCMW-uitkering genoot. Een uitbater was in staat van herhaling, want eerder was hij al eens op de vingers getikt omdat hij niet in orde was met de wettelijke voorschriften. Tijdens de controle was in een pand ook een illegaal gezin met twee kinderen aanwezig. Ze kregen het bevel het grondgebied te verlaten.