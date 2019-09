Ijssalon opnieuw open na agressie, uitbaatster minstens week buiten strijd LSI

17 september 2019

16u30

Bron: LSI 4 Roeselare Nadat zaterdagavond de uitbaatster van ijssalon Gelateria Italia in Roeselare gewond raakte bij een aanval van een 25-jarige dame, opende de zaak dinsdag opnieuw haar deuren. Uitbaatster Wendy Vanden Nest liep een hersenschudding en blauw oog op en heeft last van evenwichtsstoornissen. “Ze is minstens een week out”, sakkert haar vriend en mede-uitbater Bert Watteny.

Zaterdagnamiddag had Wendy een dronken koppel dat regelmatig voor overlast zorgde de toegang tot de zaak op de Grote Markt geweigerd. Dat beviel hen niet. Rond 20u keerden ze terug, vergezeld van de dochter van de man L.M. (25). “De dochter nam Wendy vast en sloeg haar met het hoofd op een tafel. Ze diende ook nog een slag in het gezicht toe en dreigde een tafel in de toonbank te gooien. Gelukkig konden enkele toegesnelde getuigen dit verhinderen of het was nog erger afgelopen.”

Wendy bezocht een huisarts en heeft er ondertussen ook al een bezoek in het ziekenhuis opzitten. Maandag bleef het ijssalon noodgedwongen dicht, dinsdag opende vriend Bert toch opnieuw de deuren. “Maar ondertussen is de vader al twee keer ostentatief gepasseerd”, ergert Bert zich. “Hij nam zelfs foto’s van de zaak, postte ze op Facebook en meldde dat hij zelf door mij is aangevallen. Ik liet dit ondertussen ook al aan de politie weten.” Op bevel van de politie verwijderde Dirk M. ondertussen de post op Facebook. “Ik hoop gewoon dat hij ons met rust laat en Wendy snel en volledig herstelt”, aldus nog Bert. De agressieve dochter van Dirk M. zal zich binnenkort in snelrecht voor de rechter moeten verantwoorden.