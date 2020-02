IJssalon Gelateria Italia al maanden dicht na aanval op uitbaatster: “We gaan morgen weer open, al zit de schrik er nog altijd goed in” Alexander Haezebrouck

17 februari 2020

18u33 2 Roeselare De 25-jarige vrouw die op 14 september 2019 uitbaatster Wendy Vanden Nest een hersenschudding en een blauw oog bezorgde in haar zaak, riskeert een gevangenisstraf van twee jaar. Het ijssalon is sindsdien gesloten. “Mijn vriendin sliep in het begin twintig uur op een dag en de schrik zat er ook in dat de vader van de vrouw ons iets zou aandoen”, vertelt Bert Watteny, die samen met zijn vriendin het ijssalon uitbaat.

De 25-jarige vrouw die uitbaatster Wendy Vanden Nest van ijssalon Gelateria Italia op de Grote Markt in Roeselare zwaar toetakelde moest zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk. L.M. viel de uitbaatster aan nadat die ruzie had gemaakt met diens vader, die er wel vaker overlast veroorzaakt. Ze sloeg Vanden Nest met het hoofd tegen een tafel en gaf haar een vuistslag tegen het oog.

De zaakvoerders van het ijssalon zijn nog altijd aan het bekomen van de aanval. “We wilden aanvankelijk weer snel openen met behulp van jobstudenten, maar al snel bleek dat onmogelijk”, vertelt Bert. “Wendy liep een hersenschudding op, waardoor ze veel rust nodig had. Ze sliep in het begin zelfs twintig uur per dag. Zelfs nu heeft ze nog altijd last van duizeligheid, is ze vaak nog flauw en heeft ze ook schrik om in de winkel te staan. Kort na de feiten is die vader nog foto’s komen nemen en bedreigde hij ons. Toen ik op een bepaald moment even niet thuis was, was Wendy in slaap gevallen terwijl ze op ons zoontje moest passen. Het was duidelijk dat ze niet in staat was te zorgen voor zichzelf. Daarom heb ik besloten de zaak al die tijd te sluiten. Maar we gaan morgen (dinsdag 18 februari, nvdr) weer open. Al zit de schrik er bij Wendy wel nog altijd in.”

Drank- en drugsprobleem

Volgens de advocate van L.M. (25) treft de vrouw geen schuld. “Ze is een kwetsbare vrouw met een drank- en drugsprobleem, waarvoor ze opgenomen is in Beernem”, pleitte haar advocate Inge Vanderhaeghen, die de vrijspraak of opschorting van straf vraagt. “Haar vader had de dag voordien al problemen veroorzaakt in het ijssalon en wist dat hij daar niet welkom was. Toch nam hij zijn dochter naar daar mee toen ze op bezoek kwam. Ze had medicatie genomen en had bovendien gedronken. Haar vader, die ook een alcoholprobleem heeft, is een slechte invloed.”

Vier maanden loon

L.M. beweert dat ze zich niets meer kan herinneren. “Ik weet nog dat die uitbaatster iets tegen me zei over Beernem en daarna ben ik ontploft”, zei ze tegen de rechter. “Het spijt me wat er gebeurd is, maar ik begrijp niet waarom ik hier alleen zit en mijn vader niet.”

Het lijkt me toch straf dat de zaakvoerders hierdoor vier maanden niet konden werken. Terwijl zij lag te slapen, kon hij het ijssalon toch gewoon openen? Inge Vanderhaeghen, advocate van de beklaagde

Naast de gevangenisstraf van twee jaar hangt de vrouw ook een fikse schadevergoeding boven het hoofd. De uitbaters vragen het verlies van de inkomsten en de lonen die ze zichzelf vier maanden uitkeren. “Dan kom je op enkele tienduizenden euro’s uit, terwijl het me toch straf lijkt dat de zaakvoerders hierdoor vier maanden niet konden werken”, pleitte de advocate van de vrouw. “Terwijl zij lag te slapen, kon hij het ijssalon toch gewoon openen? En wat zijn de symptomen? Duizeligheid en pijn aan haar hoofd. Dat is onmogelijk te meten door een arts.” De procureur ging niet akkoord met opschorting van straf. “Een straf met uitstel onder strenge voorwaarden kunnen we wel aanvaarden”, zei de procureur. Vonnis op 9 maart.