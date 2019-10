Iedereen kan helpen bij aanplant extra stukje Krommebeekbos CDR

24 oktober 2019

07u37 3

Tijdens de gemeenteraad liet schepenvoor Natuur en Bos Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers) zich al ontvallen dat er op zondag 1 december een nieuwe zone van het Krommebeekbos aangeplant zou worden. Nu zijn ook de details van die planactie bekend. Op zondag 1 december wordt er 2,5 hectare nieuw bos aangeplant. Eerder werd in 2015 al 3,76 hectare en in 2017 3,5 hectare aangeplant. Het Krommebeekbos moet op termijn een natuurparadijs worden van 35 hectare met fietsdoorsteken en wandelpaden.

De boomplantactie op 1 december wordt georganiseerd tussen 14 en 16.30 uur, in samenwerking met Natuur en Bos. De plaats van samenkomst is de Pater Pirestraat en de stad raadt aan te voet of met de fiets te komen. Wie toch met de wagen komt, kan die parkeren op de Izegemsesaardeweg, aan Dosko Beveren. Inschrijven voor de actie kan via een mailtje naar pod@roeselare.be met vermelding van het aantal volwassenen en het aantal kinderen dat de handen uit de mouwen wil steken.