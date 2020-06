Ideetje voor Vaderdag? Barbier Mister Steve lanceert eigen ondergoedlijn met ludieke spreuken Sam Vanacker

01 juni 2020

15u47 8 Roeselare Het was een opmerkelijk zicht maandagvoormiddag in de Middenstraat. Barbier Mister Steve lanceert een eigen lijn met herenondergoed en blikte samen met enkele cafébazen een promofilmpje in waarbij ze verscheidene modelletjes showen.

Steve Desseyn heeft niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. Om het verlies van de voorbije acht weken enigszins goed te maken, pakt hij uit met een ludieke herenondergoedlijn. “Ik zocht zelf modelletjes boxershorts uit en voorzag die van een logo van de barbershop en een leuke spreuk zoals ‘Give piss a chance’”, vertelt hij. “Helemaal in de geest van rock-‘n-roll en bovendien ideaal met Vaderdag in het verschiet. Stilstaan is achteruitgaan en om de lancering kracht bij te zetten, besloot ik om samen met enkele bevriende cafébazen een videoclip te maken. Samen met Matthias Vandekerckhove van De Pub, Ronald Pattoor van ‘t Motje en Sarah Noppe van De Verlichte Geest liepen we een kleine modeshow voor de camera, weliswaar op veilige afstand van elkaar.”

De videoclip komt in de loop van dinsdag online. De boxershorts van Mister Steve zijn in maten van small tot 2XL te verkrijgen in de barbershop of online en kosten 17 euro het stuk.