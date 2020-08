Hypnosis Dance Academy gaat in zee met productiehuis achter #LikeMe Sam Vanacker

22 augustus 2020

12u18 0 Roeselare Kinderen en jongeren die ervan dromen om op een podium te dansen voor de camera’s kunnen voortaan in Roeselare aan die droom werken. Hypnosis Dance Academy gaat namelijk in zee met het Antwerpse Fabric Magic, het productiehuis achter #LikeMe en de Ketnet Zomertour.

Fabric Magic is het meest bekend als producer van #LikeMe, maar producet ook de Ketnet Zomertour, het Gala van de Gouden K’s, de Disney Summer Channel en zelfs het Schlagerfestival. Door de samenwerking zal Hypnosis in september verschillende nieuwe dansopleidingen en een musicalopleiding met zang en dans opstarten in Roeselare. Bedoeling van de nieuwe opleidingen is om jong talent uit West- én Oost-Vlaanderen klaar te stomen voor podia en uiteindelijk ook voor tv-opdrachten.

“We zijn heel trots op deze samenwerking met Fabric Magic, toch een van de belangrijkste spelers van België”, zegt afdelingsverantwoordelijke Steve Burggraeve. “Fabric Magic biedt zelf al langer meerdere dans-, musical- en zangopleidingen in Antwerpen, maar voortaan kan je dus ook in Roeselare terecht. Met Hypnosis hebben we zelfs exclusiviteit voor Oost-en West-Vlaanderen. Daarmee brengen we ongetwijfeld veel jong talent richting Roeselare.”

“Met de opleiding mikken we ook op onze meer hongerige dansers, zowel die van Hypnosis als die van de middelbare opleiding (de dansschool bundelde 2 jaar geleden de krachten met het MSKA voor een middelbare dansopleiding - nvdr.). We starten met een dansopleiding op twee niveaus en een musicalopleiding. Wie door de audities geraakt en zich weet te bewijzen maakt kans om door Fabric Magic gecast te worden voor evenementen. Garanderen dat de dansers straks pakweg in het derde seizoen van #LikeMe te zien zijn kunnen we uiteraard niet.”

Kort dag

De audities zijn volgende week vrijdag al en de eigenlijke opleidingen starten op 14 september. “Het is erg kort dag, maar we hebben nu al ruim vijftig inschrijvingen. Helemaal vol zal de opleiding dit jaar wellicht niet zitten omdat de beste dansers ondertussen al andere engagementen gemaakt hebben. In die zin zal dit een soort try-outjaar worden, maar de komende jaren verwachten we sowieso veel interesse en veel groei.”

Meer info over de nieuwe ‘Fabric Magic’-opleiding in Roeselare is te vinden op hdac.be/news/fabricmagic en fabricmagic.be.