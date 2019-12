Hypnosis Dance Academy en De Dansacademie dansen de hele nacht voor De Warmste Week CDR

17 december 2019

22u35 21 Roeselare Sinds dinsdag 20 uur tot woensdag 8 uur wordt er heel de nacht gedanst in de thuisbasis van Hypnosis Dance Academy en De Dansacademie in de Groenestraat voor De Warmste Week.

“Elk uur staat er een nieuwe dansworkshop gepland”, vertelt artistiek directeur Steve Burggraeve. “We dansen twaalf uur met twaalf docenten in twaalf verschillende dansstijlen. Zo starten we met een pop-pilates les, er is disco, modern, jazzfunk,... Bijzonder is alvast dat we Roy Julen, hoofdchoreograaf van The Voice van Vlaanderen en So You Think You Can Dance, konden strikken om een workshop te geven.”

Terwijl de workshops in de grote danszaal plaatsvinden, is er ook ruimte om te rusten en zelfs slapen in de drie andere dansstudio’s. Deelnemers aan de marathon betalen vijf euro voor een workshop. De opbrengst gaat naar vzw Victor, die mensen met autisme en hun gezin uit West-Vlaanderen steunt.