Huurprijs te hoog: C&A wil winkel in Ooststraat sluiten in februari 2020 Sam Vanacker

10 september 2019

21u58 0 Roeselare Zoals het er nu naar uitziet, zal kledingketen C&A in februari 2020 uit het straatbeeld verdwijnen in hartje Roeselare. Volgens C&A is de beslissing te wijten aan een te hoge huurprijs van het pand in de Ooststraat. De kledingzaak was veertig jaar geleden de allereerste keten in de Roeselaarse winkelstraat.

“Naar aanleiding van het verlopen van het huurcontract gingen we rond de tafel zitten met de eigenaar van het pand en werden de voorwaarden herbekeken”, zegt C&A-communicatieverantwoordelijke Sven Verresen. “Bij al onze filialen hanteren we verschillende commerciële parameters om de leefbaarheid van een winkel te bepalen, waaronder ook de huurprijs. Spijtig genoeg hebben de onderhandelingen met de verhuurders niet geleid tot een nieuw akkoord, waardoor we genoodzaakt zijn om onze winkel in de Ooststraat te sluiten. De deuren gaan dicht in februari 2020.”

Hoeveel de eigenaar precies vraagt voor het pand is niet bekend, maar C&A bezit met een oppervlakte van bijna 1.500 vierkante meter één van de grootste en dus ook duurste handelspanden in de Ooststraat. Volgens Verresen zal voor het personeel een oplossing gezocht worden in een van de nabijgelegen filialen. Dat kan relatief dichtbij, want C&A heeft sinds de overname van zusterketen Marca in 2004 een tweede vestiging in Roeselare langs de Bruggesteenweg, terwijl er ook in Izegem een filiaal is.

Bemiddelen

Zoals het er nu naar uitziet, komt er in februari een groot leegstaand pand bij in de Ooststraat. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) ziet dat liever niet gebeuren. “Vorige week heeft dat nieuws me ook bereikt en ik heb ondertussen een afspraak gemaakt met zowel de directie van de betrokken keten als met de eigenaar van het pand. Veel meer kan ik daar vanzelfsprekend niet over kwijt.” Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel, want vorige week bleek dat het met Roeselare als shoppingstad net de goede kant opging. Uit cijfers van winkelinformatiespecialist Locatus blijkt dat Roeselare gemiddeld 25.000 bezoekers heeft op zaterdag. Enkele jaren geleden, toen er in en rond Roeselare allerlei wegenwerken werden uitgevoerd, viel dat cijfer terug naar 18.000, terwijl ook de leegstand in de Ooststraat toenam.

Eerste keten

Ook centrumstrateeg Alex Leupe ziet de C&A liever niet vertrekken. “Als C&A de Ooststraat verlaat, is dat bijzonder spijtig. Het gaat om een grote winkel met een uitgebreid assortiment en een lange traditie. C&A was veertig jaar geleden zelfs de eerste keten die opende in de Ooststraat. Spijtig genoeg kunnen we weinig anders doen dan lijdzaam toezien. Als kleinere winkels hun huurcontract niet verlengd zien, dan kunnen die relatief snel een ander handelspand vinden in hartje Roeselare. Voor een grote zaak als C&A is dat niet het geval. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat het om een bewuste strategie gaat van de keten, al hebben we daar het raden naar.”