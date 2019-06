Huurcontract niet verlengd: Vleugelfabriek moet eind juli weg uit Godshuislaan en zoekt nieuw onderkomen Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

08 juni 2019

17u07 10 Roeselare De Vleugelfabriek is op zoek naar een nieuw onderkomen. De kindvriendelijke pop-upzaak is nog geen jaar open maar is een regelrecht schot in de roos. Initiatiefneemster Stefanie Da Silva Lemos kreeg vrijdag te horen dat ze eind juli de huidige locatie in de Godshuislaan moet verlaten. “Ik heb heel erg veel toffe nieuwe mensen leren kennen die ondertussen echte ‘vleugelfabriekfans’ geworden zijn. Dat geeft enorm veel voldoening. Tegelijk doet het pijn dat ik hen nu zo moet ontgoochelen.

De Vleugelfabriek is zowel een hippe pop-uphorecazaak als een kinderspeelplek met retrospulletjes. Elke zondag vormt de zaak een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het concept lijkt niet evident, maar feit is wel dat bijzonder veel jonge ouders met kinderen het voorbije jaar hun weg vonden naar het voormalige vogelzaadfabriekje in de Godshuislaan. Eind juli komt aan dat succesverhaal echter een onverwacht einde omdat het huurcontract niet verlengd wordt. Noodgedwongen moet Stefanie Da Silva Lemos op zoek naar een nieuw plekje. Maar ze blijft positief ingesteld en dat heeft alles te maken met het succes van de Vleugelfabriek.

‘Een van de mooiste jaren van mijn leven’

“Het voorbije jaar met De Vleugelfabriek was een van de mooiste jaren van mijn leven”, vertelt Stefanie, die nochtans geen enkele horeca-ervaring had tot ze met De Vleugelfabriek startte. “Ik hoopte uiteraard dat het een succes zou worden en het resultaat heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel erg veel toffe nieuwe mensen leren kennen die ondertussen echte ‘vleugelfabriekfans’ geworden zijn. Dat geeft enorm veel voldoening. Tegelijk doet het pijn dat ik die mensen nu zo moet ontgoochelen. Vrijdag kreeg ik te horen dat het pop-upcontract van een jaar niet verlengd zou worden. Een enorme teleurstelling. Tegen eind juli moet ik weg uit de Godshuislaan. Dat betekent spijtig genoeg dat er behoudens een klein mirakel in augustus geen Vleugelfabriek zal zijn en dat is heel jammer.”

Als het kan ga ik in de eerste twee weken van juli elke dag open zijn. Ik had net mijn voorraad ijsjes besteld toen ik te horen kreeg dat ik eind juli het pand moest verlaten Stefanie Da Silva Lemos

Normaal is De Vleugelfabriek alleen op zondag open, maar ter compensatie voor de sluiting is Stefanie van plan om volgende maand een versnelling hoger te schakelen. “Ik moet nog wat praktische zaken regelen en ga alles op alles moeten zetten om helpende handen te vinden, maar als het even kan ga ik in de eerste twee weken van juli elke dag open zijn. Ik had net mijn voorraad ijsjes voor de zomer besteld toen ik het nieuws hoorde, dus aan ijsjes hebben we straks alvast geen gebrek.”

Open voor samenwerking

Tegelijk start Stefanie met een zoektocht naar een nieuwe locatie. “Dat er nood is aan De Vleugelfabriek heeft het voorbije jaar bewezen”, zegt ze. “Alle tips voor een nieuwe start zijn welkom. Ik ben op zoek naar een plaats met een binnen-en buitenruimte die ik op zondag kan gebruiken en waar ik het ook voor de ouders wat gezellig kan maken. Het hoeft trouwens niet alleen voor mij te zijn. Samenwerking met verenigingen, vzw’s, mede-organisatoren,... Ik sta open voor werkelijk alles.”

Tips of suggesties zijn welkom via de facebookpagina van De Vleugelfabriek.