Huisfotograaf De Spil exposeert in Ter Posterie CDR

08 oktober 2019

14u15 0 Roeselare Koen Broos, huisfotograaf van De Spil, exposeert van 11 oktober tot en met 17 november in Ter Posterie in de Ooststraat. Voor de fototentoonstelling ‘Finally lost’ selecteerde hij foto’s die hij maakte op zijn vele zoektochten in binnen- en buitenland.

Het echte onderwerp is licht. Hoe donkerder de foto’s, hoe duidelijker dat wordt. Broos laat niet zien wat je al zo vaak ziet, maar gaat op zoek naar waar de spanning zit. Zijn camera dwingt hem om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Net als de kijker zoekt de kunstenaar naar houvast. Ter Posterie wordt via de expo een ruimte waar je de innerlijke wereld van Broos kunt toetsen aan eigen gedachten en emoties. Een expo als een reis in het onderbewuste.

Niet alleen in Ter Posterie is werk van Broos te zien. Het hele seizoen worden ook beelden van hem op een groot billboard buiten aan De Spil geafficheerd. Deze beelden zijn door Koen Broos specifiek voor - en in - De Spil gemaakt. Elke maand verschijnt een nieuw beeld.