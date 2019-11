Huis & Tuin krijgt er met Immo Beurs broertje bij CDR

13 november 2019

10u34 2 Roeselare Huis & Tuin krijgt er dit jaar een broertje bij. De lifestylebeurs palmt op 23, 24, 25, 29 en 30 november en 1 december Expo Roeselare in en krijgt er voor het eerst gezelschap van de Immo Beurs, die zich richt op mensen op zoek naar een eerste of tweede verblijf in België of het buitenland. Huis & Tuin focust meer dan ooit op kunst.

Unizo Diensten Roeselare-Izegem maakte eerder al bekend dat ze hun beurzenaanbod drastisch uitbreiden. Eerste nieuwkomer is de Immo Beurs. Die vindt gelijktijdig plaats met Huis & Tuin, die dit jaar aan de negende editie toe is. “De Immo Beurs is de beurs voor iedereen die op zoek is naar een eerste of tweede verblijf in België of het buitenland, voor eigen gebruik of als investering”, vertelt eventmanager Filip Deroo. “We verwachten twintig exposanten met een aanbod uit België, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Portugal,... Voor onze eerste editie schatten we de opkomst vrij voorzichtig, maar we mikken toch op vijfduizend bezoekers.”

Kunsteiland

De Immo Beurs is te bezoeken op 23, 24, 29 en 30 november en 1 december en vindt gelijktijdig samen met Huis & Tuin die aan de negende editie toe is. “Huis en Tuin is op dezelfde data, maar ook op 25 november te bezoeken”, weet Deroo. “Het blijft een themagerichte lifestylebeurs, waarop zowel interieur, exterieur, bouwen, kunst en decoratie aan bod komen. Dit jaar en de komende jaren zetten we zelfs meer dan ooit in op kunst en dan vooral op kunstenaars uit de regio. Voor het eerst creëren we een echt kunsteiland, waar onder andere Luc Lapere, Kris Vercruysse, Irénée Duriez, Rita Craeynest en verschillende kunstgalerijen present tekenen. Huis & Tuin palmt achtduizend vierkante meter in en is goed voor honderd exposanten. We voorzien ook een smaakhoek en zijn bijzonder trots dat we Paradijshof, een internationale delicatessenzaak die bij verschillende sterrenzaken levert, mogen verwelkomen. Bovendien krijgt elke bezoeker een glaasje aangeboden bij aankomst. Met Huis & Tuin hopen we twintigduizend bezoekers vanaf 25 jaar te lokken.”

Beide beurzen zijn geopend van 14 tot 19 uur. Op 29 november is er een nocturne en ben je welkom tot 22 uur. Op 1 december sluiten de deuren van Expo Roeselare op de Diksmuidsesteenweg al om 18 uur. De toegang bedraagt zeven euro, maar met één ticket kun je beide beurzen bezoeken. Kinderen jonger dan 12 komen er gratis in en Huis & Tuin is (uitgezonderd op zondag) gratis voor leden van Tuinhier, OKRA en Gezinsbond. Meer info op www.huisentuin.eu en www.immo-beurs.be.