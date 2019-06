Hotel Mercure zet in op EHBO-cursussen voor personeel na succesvolle reanimatie van medewerker Sam Vanacker

17 juni 2019

17u13 32 Roeselare In hotel Mercure in Roeselare hebben alle vaste medewerkers maandag een EHBO-cursus aangeboden gekregen op de werkvloer. Maandelijks komt er ook een personal trainer langs om de conditie van het personeel op peil te houden. Aanleiding voor die extra aandacht voor de gezondheid is het feit dat een van de medewerkers vorig jaar een hartaanval kreeg. Een collega met kennis van reanimatietechnieken redde hem toen het leven.

“Op 24 december is een van onze medewerkers onwel geworden. Gelukkig zat er toen iemand aan de receptie met een goede EHBO-kennis. Zij is beginnen reanimeren tot de hulpdiensten arriveerden. Zonder haar tussenkomst had hij het misschien niet overleefd. Dat voorval heeft een enorme indruk op ons gemaakt”, vertelt hotelmanager Cédric Decaestecker. “Nadien hebben we besloten sterker in te zetten op de gezondheid en de veiligheid van ons personeel.”

Die beslissing werd maandag in de praktijk omgezet. Alle 25 vaste medewerkers van het hotel kregen een workshop eerste hulp, die voortaan om de twee jaar herhaald zal worden. Maar het hotel ging nog een stap verder. “Voortaan komt elke maand ook een personal trainer over de vloer”, gaat Decaestecker verder. “Zo krijgen medewerkers vrijblijvend de kans om aan hun gezondheid te werken. Voor sommige personeelsleden gaat dat om een paar kilootjes kwijt geraken, voor andere - denk maar aan kamermeisjes - ligt de nadruk dan weer op houding en ergonomie. Zo hopen we met een kleine moeite te zorgen voor een betere work-life balance voor ons personeel. ”