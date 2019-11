Hotel Mercure verkoopt vijf meter lange verjaardagstaart voor het goede doel CDR

15 november 2019

14u31 0 Roeselare Zoetekauwen met een hart voor het goede doel moesten vrijdagmiddag in het Mercure Hotel op Accent Business Park zijn. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het hotel werd een verjaardagstaart van vijf meter lang verkocht ten voordele van Kloen, Het Mannahuis, De Rode Lopers, Televestiaire en Onze Kinderen.

Bakkerij Ryckewaert uit de Meensesteenweg bakte speciaal voor de gelegenheid de grootste Kloentaart ooit. In ruil voor 4,5 euro kon je in de hotellobby genieten van een stuk taart en een koffie, maar je kon de taart ook meenemen. De verkoop was al de vierde actie op rij van het Mercure Hotel voor het goede doel. “Tot nu toe ben ik tevreden met de respons”, reageert hotelmanager Cédric Decaesstecker. “De weerklank bij het publiek is groot.”

Hoeveel er met de voorbije acties al bijeen gesprokkeld is, wil Cédric nog niet kwijt, want in december volgt nog een benefietgala. “Het geld is een mooie bijkomstigheid, de naamsbekendheid voor de vijf vzw’s die we steunen is veel belangrijker”, besluit Cédric.