Hotel Mercure plaatst bijenkast op het dak: “Tegen het najaar serveren we onze eigen honing bij het ontbijt” CDR

07 juni 2019

16u53 2 Roeselare Hotel Mercure heeft er sinds vrijdag honderdduizend extra werknemers bij. Op het dak van het hotel op het Accent Business Park heeft imker Dieter Deleu van Honeybeez namelijk een bijenkast geplaatst.

“Het idee deed ik al een tijdje geleden op in Nederland”, vertelt hotelmanager Cédric Decaestecker. “Maar toen ik enkele weken geleden het bedrijf Honeybeez leerde kennen, schoot ik in actie. We zijn het eerste hotel dat mag uitpakken met een bijenkast van hen. De imker komt wekelijks langs om de bijen te verzorgen.” Die zijn nu nog wat aan het oriënteren, maar gaan straks naarstig aan de slag om nectar te verzamelen. “Je zou misschien denken dat we daarvoor niet in de perfecte omgeving zitten, zo tussen de bedrijven en de snelweg, maar bijen vliegen tot vijf kilometer ver”, weet Cédric. “Het is de bedoeling dat we in het najaar voor het eerst honing van eigen makelij hebben. Mercure honing dus. Die zullen we serveren tijdens het ontbijt, maar ook te koop aanbieden. Dankzij onze bijenkast helpen we de biodiversiteit in onze omgeving bevorderen, dragen we bij aan een duurzame en ecologische samenleving en investeren we in een lokale en groene economie.”