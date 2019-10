Hotel Mercure organiseert open hoteldag voor goede doel CDR

09 oktober 2019

Altijd al eens achter de schermen willen kijken van een hotel? Hotel Mercure biedt je die kans op zondag 13 oktober en dit dan nog wel ten voordele van vijf Roeselaarse goede doelen. Tussen 13 en 17 uur ontdek je het reilen en zeilen in het hotel op het Accent Businesspark, kan je genieten van een optreden of een handtekening te pakken krijgen van Bram de Mets, , finalist van The Voice van Vlaanderen, genieten van de kinderanimatie- en zoektocht, smullen van taarten, pannenkoeken en suikerspin en de kunstenaarsmarkt bezoeken waar kunstenaars Renate Blondeel, Anja Brugghe, Dominique Lannoo, San Oosterlynck, Ronny Pattijn en Karlos Vansteenkiste aan het werk zijn. Dit alles wordt georganiseerd in het kader van de vijfde verjaardag van Mercure Roeselare. De opbrengst gaat naar Kloen, Televestiaire, Onze Kinderen vzw, het Mannahuis en De Rode Lopers.