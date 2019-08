Horeca in Wallenstraat is eiergooiers beu: “Wij willen camerabewaking” Charlotte Degezelle

27 augustus 2019

14u50 18 Roeselare De horeca-uitbaters in de Wallenstraat zijn het beu. Zowel de gevels van restaurant Saint-Georges als de Mokkabar werden de voorbije maanden al meermaals bekogeld met eieren. Nancy Depauw van Saint-Georges heeft gisteren klacht ingediend tegen onbekenden en pleit samen met haar collega voor camera’s in de Wallenstraat.

Nancy Depauw baat al zeventien jaar samen met haar man Goran Djordjevic restaurant Saint-Georges uit in de Wallenstraat. De voorbije jaren zijn ze al vaker het slachtoffer van eiergooiers en dinsdagochtend was het weer prijs. “Twee jaar geleden gooiden vandalen maandenlang bijna tweewekelijks eieren tegen de gevel van het restaurant”, zucht Nancy. “En toen is het plots gestopt, maar sinds december 2018 is het weer prijs. Zo wel op 7, 11 als 14 december werd de gevel bekogeld. Ook op 18 januari was het van dat. De vandalen slaan meestal ’s avonds toe, terwijl het restaurant nog open is. Eén keer heeft een klant het zien gebeuren. Hij sprak over een grote, donkere auto die vertraagde en waaruit eieren werden gegooid.”

Klacht

Dinsdagochtend was het dus weer prijs. Toen Nancy buitenkwam, zag ze dat zowel de gevel als de brievenbus van het restaurant en het trottoir vol eigeel hingen. “Nu ben ik het echt zat. Die eieren zijn een enorm vettig boeltje en is enorm moeilijk op te kuisen. Ze laten sporen na die je zelfs na weken schrobben niet weg krijgt. Dit kan toch niet? Wie erachter zit of waarom ze het doen, weet ik niet, maar het maakt me wel ongerust. In december heb ik twee keer een telefonische melding gedaan bij de politie, maar vandaag heb ik officieel klacht ingediend tegen onbekenden.”

Camera's

Ook voor Veroniek Boddin van de Mokkabar is het gooien van eieren naar haar gevel niets nieuws. “De voorbije jaren zijn we vier keer het slachtoffer geworden. Ook vanmorgen mochten we weer beginnen poetsen. Volgens mij gaat het om toevallig vandalisme.”

Beide vrouwen pleiten voor camerabewaking in de Wallenstraat. “Niet alleen om de eiergooiers te identificeren, maar voor de veiligheid in het algemeen. Er staan al veel camera’s in het centrum, maar elke centrumstraat verdient die. Camerabewaking zou onder andere ook van pas komen bij het ophelderen van diefstallen. Zo werd er onlangs meermaals parfum gestolen bij parfumerie Vancora.”

Uitbreiding cameraschild

Woordvoerder Carl Vyncke van de politie bevestigt de feiten. “Daarnaast is er ook een aangifte binnengekomen van leeggespoten brandblusapparaten in de Wallenparking, vlakbij”, weet hij. De voorlopig enige camera met zich op de Wallenstraat staat op het kruispunt van de Noord- en Ooststraat met de Grote Markt. In het bestuursakkoord is alvast sprake van meer camera's in de binnenstad. “Ik ga geen engagement doen”, zegt Tineke Verduyn, coördinator integrale veiligheid van de politiezone Riho. “Maar in de oefening die we maken om het cameraschild in het centrum uit te breiden, is de Wallenstraat inderdaad een omgeving waar een camera geplaatst zou moeten worden.”

Waarnemend burgemeester Nathalie Muylle (CD&V) laat weten dat de vraag serieus genomen wordt. “Samen met de politie zullen we dit nauwkeurig bekijken. Als er mogelijkheden zijn en er is een nood aan, dan moeten we hier een antwoord op bieden.”