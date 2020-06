Horeca in Roeselare mag 50% meer openbare ruimte gratis inpalmen voor extra terrasruimte, stad schaft ook terrastaks af Charlotte Degezelle

03 juni 2020

17u55 0 Roeselare Gratis ruimere terrassen, marketingcoaches als steun , de lancering van de Santébon en een aantrekkelijk zomerprogramma dat iedereen moet doen watertanden om te zomeren in eigen stad. Dat zijn maar enkele van de maatregelen die het Roeselaarse stadsbestuur neemt om de horeca de beste kansen te geven op een geslaagde heropening.

Net als bij de handelaars enkele weken geleden gaat het Roeselaarse stadsbestuur nu ook de horeca steunen bij de opstart. Deze week opent de dienst Economie van de stad een horecaloket. Horecauitbaters kunnen er vanaf donderdag 4 juni een afspraak maken - op weekdagen tussen 9 en 18 uur of op zaterdag tussen 9 en 12 uur - via economie@roeselare.be of op 051/26.23.36. “Ondernemers kunnen er samen met de stad bekijken hoe de terrasoppervlaktes kunnen uitgebreid worden”, vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “We proberen een flexibel terrasbeleid te voeren. Dat is nodig, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brugge liggen niet al onze horecazaken aan een plein. Daarom gaan we het openbaar domein gratis ter beschikking stellen. Jaarlijks worden gemiddeld 3.000 vierkante meter terras vergund, dit jaar komt daar nog eens 1.800 vierkante meter bij. Zo gaan we bijvoorbeeld parkeerplaatsen innemen, terrassen mogelijk maken voor een buur, extra ruimte innemen op pleinen,... Voor elke horecazaak ligt een voorstel klaar, maar we hebben nog marge en kunnen eventueel nog uitbreiden. Eventueel zelfs met terraseilanden in de stad.”

Marketingcoaches

Bij de uitbreiding van de terrassen, gaat bijzondere aandacht naar de esthetische inrichting door op enkele terrassen bloembakken bij te plaatsen, naar het voorbeeld van de recent heringerichte winkelstraten. Horecazaken die extra ruimte willen creëren en daardoor overtollig terrasmateriaal hebben, kunnen gebruik maken van een gratis opslagruimte van de stad.

Op de stadswebsite vinden horeca-uitbaters een lijst van leveranciers waar ze materialen kunnen bekomen om de veiligheidsrichtlijnen te respecteren. Communicatiemateriaal, zoals affiches en stickers, kunnen ze gratis afhalen bij de stad. Net als bij de opstart van de retail zullen horecaondernemers beroep kunnen doen op marketingcoaches die de volgende dagen en weken cafés of restaurants zullen bijstaan met tips.

Roeselare trakteert

Om de horeca nog een extra duw in de rug te geven, schaft de stad de terrastaks definitief af. Binnenkort lanceert het stadsbestuur ook de Santébon. “Hiermee belonen we vijfduizend shoppers met een traktaat van tien euro in de horeca, aangeboden door de stad”, legt de burgemeester uit. “Shoppers verzamelen bij hun aankoop in de Roeselaarse winkels stempels. Een volle stempelkaart kunnen ze inruilen voor een Santébon.”

Tot slot wordt onder regie van De Spil-directeur Dirk Cornelis ook de ‘Zomer #VANRSL’ voorbereid voor een boeiende vakantie in eigen stad. “Met een ‘Oltegoare'-promocampagne willen we straks alle mogelijkheden bieden om weer veilig van alles te kunnen beleven en ontdekken in eigen stad. Anders, maar minstens even leuk en misschien wel spannender en boeiender dan vroeger”, besluit de burgemeester.